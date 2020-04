Stiri pe aceeasi tema

- ​Certificatul de situație de urgența (CSU) a fost eliminat din procedura de subvenționare de catre stat a indemnizațiilor de șomaj tehnic pentru firmele închise de autoritați ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19, a declarat, vineri, pentru StartupCafe.ro, Ionel Danca, șeful Cancelariei…

- Inasprirea amenzilor pentru persoanele care nu respecta restrictiile Guvernul a decis înasprirea amenzilor pentru persoanele care nu respecta masurile de limitare a raspândirii coronavirusului, respectiv între 2.000 si 20.000 de lei pentru persoane fizice si între 10.000 si…

- Guvernul croat a propus marti amanarea platii taxelor pentru o perioada de cel putin trei luni si a oferit credite companiilor care se confrunta cu dificultati din cauza crizei coronavirusului, transmite Reuters, citata de Agerpres. "Obiectivul masurilor noastre economice este salvarea locurilor…

- 2.000 de posturi urmeaza sa fie reduse din ANAF, dupa ce Guvernul a adoptat, marți, un proiect de hotarare in acest sens. Anuntul a fost facut de Ionel Danca, seful Cancelariei premierului, la finalul ședinței de Guvern. Guvernul a adoptat, marți seara, un proiect de hotarare pentru reorganizarea ANAF.…

- Guvernul a aprobat marți forma finala, cu amendamente, a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin pe care urmeaza sa-si angajeze raspunderea miercuri in Parlament, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. „Principalele amendamente adoptate la proiectul…

- Guvernul a decis: doar cei care obțin vize de flotant cu minim 60 de zile inainte de alegerile locale pot sa voteze. Guvernul a aprobat marți forma finala, cu amendamente, a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin pe care urmeaza sa-si angajeze raspunderea miercuri…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta potrivit careia femeile angajate in invatamant pot opta sa ramana in activitate pana la varsta de 65 de ani, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, citat de Agerpres.

- Guvernul va da o ordonanta de urgenta pentru prorogarea, cel putin pana dupa 1 iulie, a dublarii alocatiilor, a declarat pentru „Adevarul” Ionel Danca, purtator de cuvant al Executivului si sef al Cancelariei premierului.