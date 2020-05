Stiri pe aceeasi tema

- Podcasturi5 ani de lupta impotriva fumatului: Care sunt primele rezultate In 2015, a fost adoptata Legea Antitutun, care include mai multe masuri menite sa descurajeze practica fumatului in țara noastra. Doi ani mai tarziu, a demarat implementarea Programului național privind controlul tutunului,…

- Iata ca in timp ce premierul Ludovic Orban ii negociaza intens o retragere onorabila in diplomație, Cancelarul Ionel Danca pare a se dedica tot mai mult luarii unor decizi pe repede inainte la varful Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Acolo unde dupa cum susțin sursele noastre, directorul Nicolae…

- Masca de protecție va fi obligatorie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel...

- Intai apare polițistul rau (ministrul Tataru) care ne spune ca Guvernul ia in calcul inchiderea persoanelor peste 65 de ani in hoteluri pana cand va trece pandemia. Imediat apare polițistul bun (Klaus Werner Iohannis ) care ne spune sa stam liniștiți ca nu se va intampla. Apare polițistul rau (ministrul…

- Crescatorii de porci vor primi de la stat un ajutor financiar de 1.200 de lei, pentru dezvoltarea raselor autohtone la nivel local. Proiectul a fost adoptat de Guvern in sedinta de joi, a anunțat șeful Cancelariei...

- Un cutremur de pamant cu magnitudine moderata a fost resimtit in cursul noptii de joi spre vineri la Teheran, provocand miscari de panica in capitala Iranului, potrivit AFP. O zguduitura de cateva secunde a fost resimtita de mai multi corespondenti ai AFP vineri in jurul orei 00.45 (joi, 20.15 GMT).…

- Imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial a Decretului privind declararea Starii de Urgența, au fost publicate mai multe decizii ale premierului Ludovic Orban, prin care au fost destituiți din funcții șefii Direcției generale antifrauda fiscala din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala.…

- Guvernul a adoptat, marți, un proiect de hotarare pentru reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). In acest sens, au fost reduse mii de posturi de conducere și din structura. Peste 2.000 de posturi urmeaza sa fie reduse din ANAF, dupa ce Guvernul Romaniei a adoptat un proiect…