- Bucuresti, 27 iul /Agerpres/ - Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, cu privire la respingerea candidaturilor pentru sefia Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca, probabil, ministrul Tudorel Toader asteapta ca unul dintre "cavalerii apocalipsei justitiei", respectiv Florin Iordache,…

- Procedura de selectie pentru postul de procuror-sef al DNA va fi reluata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nefacand nicio propunere din cei patru candidati pentru conducerea Directiei Nationale Anticoruptie. "In urma desfasurarii procedurii de selectie, va aducem la cunostinta faptul ca nu se va…

- Cei patru candidați - Marius Iacob, Florentina Mirica, Elena Grecu si Cristian Lazar - au susținut, ieri, interviurile la Ministerul Justiției, in fața unei comisii din care au facut parte Tudorel Toader, doi secretari de stat și alți doi specialiști din minister. S-a discutat despre modul in care…

- Tudorel Toader va face vineri, la ora 12:00, anuntul privind concursul pentru functia de procuror-sef al DNA. Ministrul Justitiei declara, anterior, ca ete posibil sa propuna un candidat din cei patru sau ca e posibil ca niciunul sa nu fie selctat, iar atunci procedura se reia.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat ca abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, dar calitatea de functionar public sau european apare ca element de agravare in cazul mai multor infractiuni. Toader sustine ca si in Codul Penal din Romania sunt incriminate…

- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, inceperea selectiei pentru propunerea in functia vacanta de procuror-sef al DNA, care se va desfasura pana pe 30 iulie.- in curs de actualizare

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca solicitarea pe care senatorul PSD Serban Nicolae a inaintat-o presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Marcu, prin care cere publicarea numelor procurorilor si judecatorilor care in perioada 2005 - 2018 au luat parte la cursuri…