Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii pot depune, de azi, la Ministerul Muncii, solicitare de decontare a somajului tehnic, a anunțat, luni, șeful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, dupa ce OUG privind reglementarea somajului tehnic a fost publicata, luni. Angajatorii pot trimite angajații in șomaj tehnic, din cauza…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a anuntat sambata seara ca vor fi distribuite bonuri alimentare celor mai defavorizate persoane, afectate in special de oprirea economiei italiene din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza AFP, citata de Agerpres. Guvernul a deblocat fonduri de circa 400 de milioane…

- Guvernul a adoptat o ordonanta care prevede bonificatii fiscale de 5% sau 10% pentru cei care platesc impozitul pe profit pana pe 25 aprilie. In ce priveste acoperirea somajului tehnic de catre guvern seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a precizat ca masura se aplica pentru toti angajatii…

- Guvernul a decis, joi, prin ordonanta de urgenta, modificarea statutului politistilor si statutului militarilor, prevazand, intre altele, intreruperea concediilor de odihna pentru asigurarea continuitatii programului de lucru si suspendarea prevederilor legate de pensionare anticipata."Au fost instituite…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate. ”Vorbim despre extinderea…

- Guvernul a aprobat, marti, reorganizarea Ministerului Transporturilor si Comunicatiilor si a Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Astazi in sedinta de guvern au fost adoptate cateva hotarari de guvern pentru reorganizarea…

- Guvernul a aprobat în ședința de marți un proiect de Ordonanța de Urgența prin care proiectele mari de investiții vor trece de la Comisia Naționala de Strategie și Prognoza la ministerele de resort. Premierul Ludovic Orban a spus ca miniștrii trebuie sa prezinte în 10 zile de la adoptarea…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta potrivit careia personalul de gen feminin angajat in invatamant poate opta sa ramana in activitate pana la varsta de 65 de ani, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, scrie...