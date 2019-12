Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului Ludovic Orban, a declarat vineri seara, la finalul sedintei de guvern, ca Executivul a adoptat doua proiecte de lege, pe care le va transmite Parlamentului in vederea angajarii raspunderii.Primul proiect se refera la justitiei. Astfel, Guvernul…

- Guvernul isi va asuma raspunderea pe abrogarea ''tuturor prevederilor catastrofale'' din OUG 114 in perioada urmatoare, a declarat, vineri, prim-ministrul Ludovic Orban. "Ne vom angaja raspunderea pentru abrogarea tuturor prevederilor catastrofale pentru economia romaneasca care au fost…

- UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca Guvernul isi va angaja raspunderea in fata Parlamentului pe un prim pachet legislativ, care cuprinde modificarile la legile Justitiei, abrogarea OUG 51/2019 si legea plafoanelor bugetare. ‘Dati-mi voie sa va comunic oficial decizia pe care am discutat-o…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca, in cazul in care va fi tergiversata intrarea in vigoare a pachetului legislativ pentru modificarea legilor Justitiei, pe care Guvernul intentioneaza sa isi angajeze...

- Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei. "In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și…

- ​​Liberalii iau în calcul ca guvernul sa-și asume raspunderea nu o data, ci de doua ori pâna la finalul acestui an, vizând modificarea mai multor legi privind justiția și domeniul economic, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit Constituției, Guvernul îsi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul intenționeaza sa reia dezbaterea pe modificarile la legile Justiției, aratand ca este important ca la acest proces sa participe toate formațiunile politice,...

- Guvernul a discutat in prima lectura ordonanta de urgenta care rezolva situatia minerilor care protesteaza in minele Uricani si Paroseni, actul normativ intrand in circuitul de avizare, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "In sedinta de guvern au fost…