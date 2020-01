Stiri pe aceeasi tema

- „Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 454/2018 privind rechemarea și numirea unui consul general, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018, se abroga”, prevede Hotararea care urmeaza sa fie luata in urmatoarea ședința de executiv. Articolul 3 din HG 454/2018…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta potrivit careia femeile angajate in invatamant pot opta sa ramana in activitate pana la varsta de 65 de ani, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, citat de Agerpres.

- Guvernul a adoptat in prima ședința a anului un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare. Aceasta prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari și a punctului de amenda la nivelul din 2019. Totodata, Guvernul a decis și suspendarea pensiilor speciale pentru primari…

- Guvernul a adoptat in prima ședința a anului un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, care prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari si suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru alesii locali pana la 1 ianuarie 2021,…

- Ținta naționala de ocupare pentru 2020 a fost depașita. Companiile mai au joburi vacante, dar nu gasesc angajați. 30.000 de muncitori straini vor veni in Romania anul viitor Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia…

- „A fost adoptat proiectul de hotarare de Guvern privind rechemarea consulului general al Romaniei de la New York, in persoana lui Catalin Dancu", a declarat Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, la finalul ședinței de Guvern de joi. Catalin Dancu, cunoscut drept avocatul de divortat…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, rechemarea consulului general al Romaniei la New York, Catalin Dancu, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.In sedinta de guvern au fost aprobate, prin hotarari de guvern, si o serie de eliberari/numiri in functie a unor prefecti si…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o hotarare prin care il elibereaza din functie, la cerere, pe prefectul judetului Vaslui, a anuntat la finalul sedintei de Guvern seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca. Acesta a adaugat ca solicitarea de eliberare din functie a fost inaintata "probabil…