- Guvernul a aprobat în ședința de marți un proiect de Ordonanța de Urgența prin care proiectele mari de investiții vor trece de la Comisia Naționala de Strategie și Prognoza la ministerele de resort. Premierul Ludovic Orban a spus ca miniștrii trebuie sa prezinte în 10 zile de la adoptarea…

- Guvernul a dezbatut, joi, in prima lectura, proiectul de ordonanta care vizeaza anularea procedurilor de contractare a investitiilor in parteneriat public-privat aflate in derulare la nivelul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, a precizat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca."A…

- „Proiectele vor fi preluate la nivelul ministerelor de resort si vor fi analizate pentru identificarea solutiilor realizabile, realiste de finantare", a spus seful Cancelariei, Ionel Danca. „A fost dezbatuta in prima lectura o Ordonanta simpla a Guvernului pentru modificarea OUG privind Parteneriatul…

- UPDATE – Ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului pentru majorarea alocatiilor pentru copii a fost adoptata in sedinta de guvern de joi, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. ‘Pe ordinea de zi suplimentara a fost trecuta si ordonanta de urgenta pentru…

- Guvernul are o prognoza economica pentru finalul anului si pentru 2020 ''mult mai prudenta'' si ''mai realista'', sustine seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, dupa ce Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit in jos estimarile privind cresterea…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii din Uniunea Europeana fara un acord. Romania era singura tara din UE care nu adoptase un astfel de act normativ. „Este o Ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica si…

- "E in lucru Ordonanta de Urgenta. Din cauza ca am restrans numarul de ministere este necesara operarea unei restructurari si asta se pregateste, e in lucru ordonanta de urgenta de restructurare a Guvernului", a declarat Ludovic Orban marti, in prima zi dupa depunerea juramantului ca prim ministru.…