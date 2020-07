Dancă: Guvernul a aprobat Programul IMM Leasing de echipamente şi utilaje Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM Leasing de echipamente si utilaje, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Este vorba de ordonanta de urgenta pentru asigurarea leasingului de echipamente si utilaje pentru IMM-uri. Aceasta ordonanta de urgenta a fost dezbatuta in prima lectura in sedinta anterioara de guvern si a fost adoptata in forma finala in aceasta seara, cu urmatoarele prevederi: valoarea finantarii pentru fiecare beneficiar in cadrul acestui program este de 5 milioane de lei, valoarea garantiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

