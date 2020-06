Guvernul a aprobat modificarea statutului Companiei Nationale de Investitii astfel incat, practic, CNI va putea extinde aria lucrarilor pe care le poate desfasura in vederea derularii proiectelor cu finantare europeana din exercitiul financiar urmator 2021-2027, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.



"Tot in sedinta de Guvern de astazi a fost adoptat un alt act normativ pentru modificarea statutului Companiei Nationale de Investitii in vederea pregatirii acestei institutii pentru derularea proiectelor cu finantare europeana din exercitiul financiar urmator 2021-2027,…