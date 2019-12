Guvernul a adoptat, in sedinta de marti seara, proiectele de lege pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Asa cum am anuntat, in sedinta de Guvern au fost propuse spre dezbatere si adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul urmeaza sa-si angajeze raspunderea in Parlament. Vorbim despre proiectul de modificare a legilor justitiei, in sensul amanarii pensionarii anticipate a magistratilor, care ar urma sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2020. De asemenea, vorbim despre cresterea vechimii pentru accederea la Institutul National…