- Sedinta cu parlamentarii are loc la ora 17. Este prima ședința dupa aparitia fotografiei controversate in care Ludovic Orban si mai multi ministrii incalca regulile de distantare, nu poarta masca de protectie, fumeaza si consuma bauturi alcoolice in sediul Guvernului. Ludovic Orban…

- Liderul interimar al principalului partid de opoziție, PSD, considera ca dupa apariția indelung comentatei poze cu Ludovic Orban, premierul ar fi trebuit sa faca un pas in spate. Vorbind, intr-o apariție televizata, despre fotografia in care șeful Guvernului a fost surprins alaturi de mai mulți miniștri,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sambata, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise, se precizeaza intr-un comunicat al Guvernului. Aceasta vine dupa ce…

- Festivalurile mari, cu mai mult de 1.000 de persoane, ar putea fi interzise pana la finalul lunii august, au precizat acestea. Premierul Ludovic Orban a avut, marti, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentantii artelor teatrale. Daca evenimentele mari vor primi "binecuvantarea" Guvernului incepand…

- „Nimeni nu a rușinat mai puternic poporul PSD decat ea și astazi, cand pretinde ascultare, sa nu uite ca nimeni, in toata istoria de 30 de ani a democrației, nu a compromis atat de sever ideea de prezidențiabil. Viorica Dancila a instituit pentru prea mulți ani regula mișto-ului colectiv in politica.…

- Pe fondul recentelor declarații ale președintelui Iohannis, care au mustit de acuzații la adresa PSD, se afla cum anume se poziționeaza doi social-democrați care au deținut, la un moment dat, funcții de conducere in cadrul formațiunii. In primul rand, este vorba despre fosta șefa a Guvernului și, totodata,…

- PSD lanseaza, pe pagina oficiala de Facebook, acuzații grave la adresa Guvernului. Social-democrații susțin ca Executivul refuza sa vada realitatea și nu testeaza populația masiv, asta deși oamenii stau in case.Citește și: Sindicatele din Sanatate trag semnalul de alarma: In 27 de zile vor…

- Premierul Ludovic Orban a primit rezultatul testului pentru noul coronavirus, acesta fiind unul negativ. Orban iese din izolare și iși reia activitatea la Palatul Victoria. Potrivit GCS, premierul Ludovic Orban, precum și membri ai Guvernului, au primit rezultatul testului pentru noul coronavirus (COVID-19),…