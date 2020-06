Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii economici precum hoteluri, restaurante și cafenele sunt scutiți inca 90 de zile de la plata impozitului specific in acest an, anunța seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. Plata impozitului se amana pana in 25 octombrie, scrie Mediafax. Potrivit lui Ionel Danca, Guvernul a adoptat in…

- Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta care prevede scutirea pentru o perioada de 90 de zile de la plata impozitului specific a companiilor din domeniul HORECA. In acest sens, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a propus introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei a proiectului…

- Ministerul Finanțelor mai vrea sa scuteasca de plata TVA livrarile, importurile și achizițiile intracomunitare de maști de protecție individuale și de ventilatoare mecanice pentru contituirea rezervei strategice a UE – ambele fiind echipamente necesare in lupta impotriva pandemiei de coronavirus,…

- Anuntul patronatelor din turism ca vor da in judecata Guvernul daca nu dispoune si redeschiderea restaurantelor de luni, 15 iunie, a starnit ample reactii din partea sefului Cancelariei premierului. Extrem de nervos, Ionel Danca a spus ca niciun sector nu a primit atat de mult sprijin din paartea Executivului.…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, implementarea normelor privind amanarea obligatiei de plata a facturilor la utilitati si chirie pentru avocati, notari publici si executori judecatoresti pe perioada starii de urgenta, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca."A fost adoptata…

- Guvernul a decis, prin ordonanta de urgenta, plafonarea taxei clawback pe primul trimestru al acestui an la nivelul trimestrului IV din 2019, respectiv la 27,65%, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptata o ordonanta de urgenta privind stabilirea unor…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat masurile fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei si companiilor afectate de raspandirea COVID-19, aprobate in sedinta de guvern de miercuri. Totodata, si Ministerul Fondurilor Europene a publicat masurile concrete de sprijin pentru sanatate…