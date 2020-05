Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca „situatia ramane in continuare riscanta” in ceea ce priveste evolutia epidemiei de coronavirus in Romania, iar in acest context autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre care inclusiv cel privind prelungirea starii de urgenta si…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Exista toate scenariile pe masa. Exista inclusiv posibilitatea prelungirii starii de urgenta, exista scenariul modificarii acestei situatii si declararii starii de alerta care sa permita autoritatilor adoptarea unor masuri restrictive in continuare, de o amploare mai mica, asa…

- ​Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat miercuri seara ca bugetul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii a fost aprobat prin ordonanta de urgenta, una dintre prevederi fiind transferul la bugetul statului a unei sume de aproximativ 700 de milioane…

- Șeful Cancelariei prim-ministrului - Ionel Danca a anunțat ca Guvernul a aprobat o hotarare de implementare a normelor privind amanarea obligatiei de plata a facturilor la utilitati si chirie pentru avocati, notari publici si executori judecatoresti pe perioada starii de urgenta.„A fost adoptata o hotarare…

- Guvernul a adoptat mai multe ordonante de urgenta care vizeaza domeniul ordinii si sigurantei publice, fiind inasprite amenzile pentru contraventiile savarsite pe durata starii de urgenta. De asemenea, a prelungit valabilitatea unor documente, pentru a evita deplasarea cetatenilor la ghisee. In plus,…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca luni, la Guvern, vor avea loc mai multe sedinte de lucru pentru stabilirea unor masuri de contracarare a efectelor produse de epidemia de COVID-19.De la ora 11,00, este programata o sedinta de lucru pentru "stabilirea criteriilor…

- Comisia ungara de coordonare a masurilor de reactie pentru limitarea coronavirusului a propus miercuri Guvernului Viktor Orban instituirea starii de urgenta, informeaza site-ul HungaryToday.it, citat de Mediafax.

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat ca Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta, marti seara, prin care accesul pacientilor la furnizorii publici sau privati se va face in egala masura.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG pentru anticipate + dublarea numarului…