- Gruparea Borussia Dortmund a anuntat, vineri, ca pune la dispozitia autoritatilor sanitare o parte a arenei Signal Iduna Park, pentru a lupta contra epidemiei de coronavirus, potrivit news.ro.Signal Iduna Park, incinta ultramoderna cu o capacitate de 82.000 de locuri, va fi centru de primire,…

- Doi polițiști din Iași au fost ingerii pazitori ai unui barbat pus la grea incercare. Dupa o cearta conjugala, barbatul a pregatit un bilet de adio și a plecat spre malul unui rau cu gandul de a se arunca in apele reci. Soția barbatului a sunat la numarul unic de urgențe 112 și a cerut [...]

- Ziarul Unirea Un hotel din județul Alba se implica in lupta contra coronavirusului punandu-l GRATUIT la dispoziție cadrelor sanitare si autoritatilor Un hotel din județul Alba se implica in lupta contra coronavirusului punandu-l GRATUIT la dispoziție cadrelor sanitare si autoritatilor Și la noi SE POATE!…

- Bugetul Ministerului Sanatatii a fost suplimentat, marti seara, cu 350 de milioane lei pentru achizitia de materiale sanitare in vederea pregatirii pentru a reduce riscurile de raspandire a virusului, a anuntat seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, marti seara, la finalul sedintei de Guvern.

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat pe vice-premierul Mike Pence sa coordoneze lupta contra coronavirusului in Statele Unite, anunta AFP, conform news.ro."Il numesc pe Mike Pence responsabil" a fost raspunsul american in fata epidemiei, a spus Trump, adaugand ca Pence va lucra…

- Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanta de urgenta referitor la reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar daca inadvertentele se refera la fond si nu la forma prevederile actului normativ nu ar mai trebui sa intre in vigoare, considera Sindicatul…

- Sute de muncitori si o armata de escavatoare muncesc la periferia orasului chinez Wuhan, pentru a construi contra-cronomentru un spital de 1.000 cu paturi in lupta impotriva pneumoniei virale, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Trebuie sa ne grabim pentru a lupta imporiva epidemiei”, declara…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat joi seara ca tot ceea ce inseamna drepturi salariale si drepturi la pensie aflate in plata vor fi respectate de Partidul National Liberal, in conformitate cu legile in vigoare."Tot ceea ce inseamna drepturi salariale, drepturi la…