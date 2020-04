Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, anunta ca Guvernul lucreaza la noi masuri economice sectoriale pentru sprijinirea companiilor si angajatilor care isi continua activitatea in aceasta perioada, intre care se numara scutirea de la plata chiriilor pentru operatorii economici.Primul pachet masuri…

- Seful Cancelariei premierului Ludovic Orban, Ionel Danca, a anuntat joi, pe pagina sa de Facebook, ca guvernul pregateste noi masuri economice care sa ajute companiile și angajații care iși continua activitatea in aceasta perioada dificila.

- Șeful Cancelariei prim-ministrului - Ionel Danca a anunțat ca Guvernul a aprobat o hotarare de implementare a normelor privind amanarea obligatiei de plata a facturilor la utilitati si chirie pentru avocati, notari publici si executori judecatoresti pe perioada starii de urgenta.„A fost adoptata o hotarare…

- Cele doua ordonanțe de urgența adoptate miercuri noapte prin care guvernul ia primele masuri pentru a sprijini mediul de afaceri au fost publicate in aceasta dimineața in Monitorul Oficial și au intrat in vigoare. E vorba despre OUG 29 și OUG 30 /... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, anunța, in contextul decretarii starii de urgența, ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societațile economice afectate de criza generata de noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.„Nu lasam pe…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca luni, la Guvern, vor avea loc mai multe sedinte de lucru pentru stabilirea unor masuri de contracarare a efectelor produse de epidemia de COVID-19. De la ora 11,00, este programata o sedinta de lucru pentru "stabilirea criteriilor pentru…