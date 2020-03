Seful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca in cadrul sedintei de guvern a fost adoptata o hotarare pentru suplimentarea cu 350 de milioane de lei a bugetului Ministerului Sanatatii, in contextul situatiei generate de coronavirus.



"Bugetul Ministerului Sanatatii a fost suplimentat in acest an cu suma de 350 de milioane de lei, pentru achizitia de materiale sanitare necesare, in vederea unei pregatiri cat mai bune pentru a reduce riscurile de raspandire a epidemiei de coronavirus in tara noastra. Sunt masuri pe care Ministerul Sanatatii le are in pregatire. Guvernul…