Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca la nivelul Guvernului va fi finalizat marti un raport al starii de fapt in economie pentru a stabili sectoarele cele mai afectate de pandemia de COVID-19 si care necesita masuri de sprijin si criteriile de aplicare a acestora.



"Astazi vom primi datele la nivel de sector pentru evaluarea impactului economic, care vor fi coroborate cu informatiile de la Statistica si Comisia de Prognoza. In cursul zilei de azi, vom avea un raport al starii de fapt in economie in acest moment pentru a stabili sectoarele care necesita masuri…