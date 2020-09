Stiri pe aceeasi tema

- "Este sigur ca vom sta de vorba prioritar cu colegii nostri din USR si PLUS. Pana acum noi am devenit mai multa intelegere si nu am raspuns la atacurile venite dinspre USR in aceasta campanie, lansate de domnul Stelian Ion, la Constanta, sau ale lui Cosette Chichirau, la Iasi", a spus Rares Bogdan,…

- Unul dintre rezultatele surprinzatoare pentru cei mai mulți dintre romanii care au stat cu ochii pe rezultatele inregistrate la recentele alegeri locale l-a constituit victoria liberalului Catalin Toma in fața lui Marian Oprișan, liderul PSD Vrancea și cel care a condus Consiliul Județean aproape 20…

- Baronul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a pierdut judetul dupa un sfert de secol de putere. Baronii liberali George Scripcaru si Nicolae Robu au pierdut primariile in fata USR PLUS, in timp ce, la Bucuresti, Cristian Popescu Piedone a castigat Sectorul 5, in ciuda faptului ca e condamnat la 8 ani si jumatate…

- Ambadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, face o vizita in judetul "baronului" Marian Oprisan, in ultima zi de campanie electorala. Acesta il insoteste pe seful Cancelariei Prim-ministrului intr-o deplasare in Vrancea, insa fara ca in program sa existe si intalniri cu liderii social-democrati ai…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat ordinul de incepere a lucrarilor la obiectivul de investiții „Consolidare și restaurare secția de științe ale naturii și acvariu- Casa Tatovici”. Monumentul istoric va prinde viața in cadrul unui proiect derulat de Consiliul Județean,…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat sambata la Iasi ca in Moldova situatia politica este total schimbata si ca PNL va castiga peste tot, cu exceptia Vasluiului."Iasiul este castigator pentru PNL suta la suta. Pastram Suceava, castigam la Neamt, foarte interesant, impotriva…

- * Locuitorii din Slobozia Bradului voteaza Marian Oprișan la Consiliul Județean și Iulian Dumitru primar * Echipa PSD Vrancea, condusa de președintele Marian Oprișan, a facut un tur de forța in comuna Slobozia Bradului, miercuri, 2 septembrie, unde a fost intampinat cu urale de locuitori: ”Traiasca…