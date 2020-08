Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban l-a certat in debutul ședinței pe guvern pe secretarul general al instituției, Antonel Tanase, pentru ca a postat lista investițiilor pe site-ul guvernului fara sa i-o prezinte inainte. Premierul a anunțat ca Autostrada Unirii (A8) și Autostrada 7 (Bacau – Ploiești) vor fi introduse…

- ​​Ministerul Finanțelor a întocmit lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate, în baza datelor transmise de catre 9 ministere, potrivit unui memorandum care ar urma sa fie discutat vineri în Guvern. Cele 9 ministere au transmis informații legate de 160 de proiecte…

- Spitalul Regional Craiova este cel de-al treilea spital regional pentru care Comisia Europeana a aprobat finantarea, dupa spitalele regionale de la Iasi si Cluj, informeaza Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

- Spitalul Regional Craiova este cel de-al treilea spital regional pentru care Comisia Europeana a aprobat finantarea, dupa spitalele regionale de la Iasi si Cluj, informeaza Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

- Ion Stefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, a participat, astazi, 21 iulie, alaturi de prim-ministrul Ludovic Orban, la (Video)Conferinta Nationala "Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030, Cadrul de planificare strategica pentru Strategia de Dezvoltare…

- Guvernul a aprobat alocarea a 353 de milioane de lei pentru sprijinul a 495 de unitati administrativ-teritoriale din 14 judete afectate de inundatii si alte calamitati in acest an, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. „Un alt proiect de hotarare de guvern adoptat in aceasta sedinta…

- Tinerii pana in 35 de ani, care vor sa iși cumpere o locuința, dar nu au avansul necesar, ar putea sa il primeasca de la stat. Este un proiect de lege inițiat de parlamentarii PPU (social-liberal), care propun inființarea Fondului de Solidaritate „Locuințe pentru tinerii romani”.Adresat tinerilor…

- Au inceput recrutarile in Armata Romana ! Vezi unde trebuie sa se prezinte cetațenii Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Armata a anunțat ca sunt disponibile 1.059 de locuri de rezerviști voluntari (maistri…