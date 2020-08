Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat ca in sedinta de guvern de miercuri a fost adoptata forma finala a programului IMM Leasing. "Au fost discutate si adoptate prevederile privind programul IMM Leasing, ca urmare a unor observatii aparute pe circuitul de avizare. Modificarile survenite in cadrul acestui program au fost aprobate si, practic, prin Ordonanta de urgenta adoptata in sedinta de guvern de azi forma finala a acestui program, IMM Leasing, a fost aprobata si urmeaza sa fie implementata dupa adoptarea normelor de aplicare. Ca urmare, Fondul national de garantare si…