Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca, in sedinta de Guvern de joi, au fost adoptate doua hotarari privind organizarea alegerilor parlamentare, sumele destinate desfasurarii scrutinului ridicandu-se la 625 de milioane de lei.



"In ceea ce priveste organizarea alegerilor, au fost adoptate doua hotarari de Guvern: pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul Romaniei in data de 6 decembrie, respectiv hotararea privind alocarea sumelor necesare pentru asigurarea cheltuielilor in vederea organizarii alegerilor din 6 decembrie, pentru Parlamentul Romaniei, cu…