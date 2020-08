Sunt Dana Sota, am 57 de ani și iubesc sa fiu femeie și la varsta mea, așa cum am iubit sa fiu femeie și la 30, 40 sau 50 de ani! , iși incepe Dana Sota, expert in beauty cu peste 20 de ani de expertiza in domeniu, confesiunea foto și editoriala plina de senzualitate care da startul rubricii Manifest pentru feminitate de pe site-ul sau, in care va demola cu exemplul personal, rand pe rand, mare parte dintre tabuurile universului feminin.