Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii s-au intrunit intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 20 proiecte printre care și cel cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnarii Acordului dintre Ministerul Finantelor al Republicii Moldova si Ministerul Finantelor al Federatiei Ruse privind acordarea asistenței financiare…

- Noul președinte al Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a avut marți dimineața o intalnire operativa cu directorii instituției. Acesta a cerut un raport cu activitațile in derulare la nivelul fiecarui departament, cu problemele ivite, precum și situația contractelor aflate in desfașurare. ”Am…

- VALIDATI… Instanta a validat ieri si pe ceilalti trei alesi, care vor completa plenul Consiliului Local Husi, in mandatul 2020 – 2024. Este vorba despre Matei Gabriela, Patrascu Luiza si Romila Claudiu, toti membri ai Partidului Social Democrat. In formula completa, astazi alesii se vor intruni, pentru…

- Astazi, in sala mare de ședințe a Primariei Carei a avut loc a avut loc ceremonia de constituire a noului Consiliu Local al municipiului Carei. La ședința au participat subprefectul Altfatter Tamas, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și managerul public al județului, Nagy Szabolcs.…

- Cifrele alarmante inregistrate in ultimele 24 de ore ingrijoreaza autoritațile. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, discuta astazi cu specialiștii și decidenții din mai multe județe despre evoluția pandemiei. Iar la nivel central, Executivul ia in calcul varianta ca pacienții asimptomatici sa fie tratați…

- Astazi a avut loc ultima ședința a Consiliului Local Municipal Buzau din legislatura 2016 – 2020. Dezbaterile s-au desfașurat in sistem online și au durat aproape o jumatate de ora. Pe ordinea de zi au fost cateva proiecte care au necesitat un vot de urgența, printre acestea fiind documentația privind…

- Senatorul de Alba, Alexandru Pereș (68 de ani), a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unor surse Alba24. Acesta a participat sambata (10 octombrie) la un eveniment de partid, respectiv stabilirea candidaților partidului pentru alegerile parlamentare viitoare. Nu este sigur daca acolo…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a informat ca, in sedinta de Guvern de miercuri, a fost prezentat in prima lectura un proiect de ordonanta de urgenta care vizeaza modificari privind modul in care vor fi tratati pacientii asimptomatici. "Este un proiect de…