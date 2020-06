Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danciulescu (43 de ani), directorul sportiv al lui Dinamo, a declarat ca Florin Prunea, managerul general al „cainilor”, a comis greșeli la inceputul sezonului, in privința gestionarii relației cu fanii. „Florin știe și el ca a greșit in anumite momente grele, la inceput de sezon, cand a declarat…

- Politistii au intocmit dosar penal unui barbat din localitatea Farcasa care a lovit mortal cu masina un baietel in varsta de doi ani, in timpul unor manevre efectuate cu masina proprietate personala, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, informeaza Agerpres.

- Procuroriidin Iași fac cercetari dupa ce soțul și soacra acesteia au susținut ca artista a cazut pe scari și ca totul a fost un accident, dar au chemat salvarea abia dupa cateva ore bune. „Prezenta leziuni cranio-cerebrale, toracice, coloana și bazin. Pentru ca leziunile cerebrale s-a intervenit imediat…

- IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Radauților, internat la Spitalul „Matei Balș” din București, trece prin momente foarte grele. Starea sa de sanatate s-a agravat, dupa cum a anunțat medicul Adrian Marinescu la Antena 3. „Este din pacate intr-o stare critica, cu o evoluție imprevizibila. Este intubat,…

- "Aceste cateva saptamani, cu siguranța nu au schimbat nimic major in starea imunitații copiilor. Deficit de vitamina D poate aparea numai dupa ce este o perioada foarte lunga de stat in casa fara expunere de niciun fel la soare și in cazul unor diete foarte carențat. Cadrul legal nu exclude cateva…

- Premierul Ludovic Orban a transmis sambata un mesaj de Paste in care isi exprima speranta ca simbolurile pascale - „al iubirii, al spiritului de sacrificiu si, mai ales, simbolul renasterii - sa ne dea forta sa renastem impreuna”, informeaza Agerpres.

- Tily Niculae a nascut la finele lunii trecute un baiețel. Carsimatica actrița a devenit mama pentru a doua oara in plina pandemie de coronavirus, insa trece prin momente foarte grele din cauza acestei situații. Tily Niculae este acum acasa, alaturi de familie, insa a slabit 12 kilograme in doar o saptamana…