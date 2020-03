Dana Rogoz se afla in una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții ei. Frumoasa artista a intrat de curand in primul trimestru de sarcina și este nerabdatoare sa devina din nou mama. Vedeta are insa cateva motive de ingrijorare, deoarece este posibil ca in timpul sarcinii sa fie singura, fara nicio persoana draga aproape.