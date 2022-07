Prabusirea ghetarului din Muntii Dolomiti. Toate cele 11 victime au fost identificate

Politia italiana a confirmat sambata moartea a 11 persoane in urma prabusirii unui ghetar in Muntii Dolomiti, un accident pus pe seama temperaturilor crescute, transmite Reuters.Putem afirma ca ne am facut foarte rapid treaba si confirmam… [citeste mai departe]