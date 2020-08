Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, pe 29 iulie, fetița Danei Rogoz a implinit 10 saptamani. Cu acest prilej, Dana Rogoz a postat pe rețelele de socializare doua fotografii – una cu ea de acum 6 ani, cand fiul ei implinea tot 10 saptamani, una recenta, cu fetița in carucior și un mesaj emoționant in care vorbește…

- Deveniți parinți chiar in miezul pandemiei, in luna mai a.c., Bogdan Vladau și fostul manechin Gina Chirila și-au botezat fetița in weekendul ce tocmai s-a consumat. Cei doi au ales Biserica Bucur, unul dintre cele mai vechi lacașe de cult din Capitala (secolul XVII). Imbracați in nuanțe deschise, la…

- Slujba de botez a avut loc la Biserica Bucur din capitala, iar petrecerea intr-un local in care s-au respectat regulile impuse de pandemie. Evenimentul a avut un dress code, toți invitații au fost imbracați in alb, inclusiv cea mica. Doar nașul a vrut sa fie mai atipic și a purtat un costum negru.…

- Au trecut 8 ani de cand Dana Rogoz și soțul ei s-au casatorit civil. Cei doi au impreuna doi copii și o casnicie discreta, așa cum și-au dorit. Acum, cu ocazia aniversarii lor, aceștia și-au facut un cadou special, despre care actrița anunțat pe contul de Instagram.In pofida perioadei grele prin care…

- Alina Pușcaș și soțul ei și-au botezat fetița, in secret. Micuța Iris are 10 luni, iar evenimentul a avut loc weekend-ul trecut, la o biserica din Capitala. Pentru ca a vrut ca totul sa fie secret, prezentatoarea de la Antena 1 nu a dat detalii apropiaților despre botez, insa in ziua creștinarii fetiței…

- A fost petrecere mare in lumea maneliștilor! Cunoscutul cantareț Tzanca Uraganu și-a botezat fetița, pe micuța Anaisa. Și, așa cum era de așteptat pentru o asemenea ocazie, a dat o petrecere imparateasca! Zeci de invitați de seama, preparate sofisticate, muzica buna, iar cei mai iubiți interpreți au…

- Dana Rogoz a publicat prima fotografie cu fetita ei, Lia Elena, de 1 iunie. Actrita a transmis si un mesaj in care marturiseste ca nu-si mai incape in piele de fericire de cand a nascut cel de-al doilea copil.