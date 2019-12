Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz este in culmea fericirii! Vedeta este insarcinata in 4 luni și urmeaza sa aduca pe lume o fetița. Bucuria este cu atat mai mare cu cat aceasta a aflat intr-un mod extrem de emoționant faptul ca viața i se va schimba complet, dupa ce va da naștere pentru a doua oara.

- Clipe de panica pentru Oana Matache, dupa ce a ajuns din noucu baiețelul ei in spital, in urma problemelor cu respirația. Vedeta a postatun mesaj pe contul de socializare și a ținut sa precizeze ca se afla la unspital de stat. „A venit prințesa la spital de stat, caci „la lux” nu e terapie intensiva”,…

- Panica pe Aeroprtul International Chisinau. Un avion de pe cursa Varsovia-Chisinau a avut probleme tehnice.Din fericire, aeronava a aterizat fara probleme la ora 17:50. Informatia a fost confirmata de ofițerul de presa al Poliției de Frontiera, Raisa Novițchi.

- O femeie care calatorea cu un avion al companiei United Airlines de la San Francisco la Atlanta a fost ințepata de un scorpion, fara sa iși dea seama. Scorpionul i-a cazut din pantaloni cand s-a dus la toaleta, potrivit BBC, citeaza hotnews.ro.

- "Tastez și imi tremura mainile efectiv! Deși a mai ramas foarte puțin pana cand familia noastra va fi marita, stau, ma uit in oglinda și ma minunez. Eu știam ca minunile exista. Doar o am pe Sofia. Cat despre bebe din burtica pot spune doar atat: Te-am visat, te-am creionat, te-am chemat! Citeste…