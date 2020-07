Stiri pe aceeasi tema

- Lora se afla și acum izolata in Bali, zborurile fiind anulate din cauza pandemiei de COVID-19. Artista și iubitul sau, Ionuț Ghenu se afla acolo din luna martie a acetui an. Lora se pare ca a ajuns la capatul puterii și al rabdarii, dat fiind ca numarul cazurilor de COVID-19 in țara este in creștere,…

- Romanii au redevenit optimiști și cred ca vom scapa de pandemia de coronavirus pana la finele anului, releva un barometru de opinie Frames & Hygienium publicat miercuri și preluat de Mediafax.

- ”Faptul ca peste un milion dintre romanii care studiau, munceau si traiau in afara granitelor au ales sa revina acasa, atunci cand criza sanitara ne-a incercat pe toti, este dovada clara a faptului ca Romania ramane locul lor de suflet, unde le putem oferi sansa de a-si construi viitorul. Am apreciat…

- Domnule Cozmin Sașa, daca nu ar fi fost pandemia generata de Coronavirus, am fi avut deja campania electorala pentru alegerile locale. Credeți ca perioada aceasta de suspendare a activitații normale... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „STAREA DE ALERTA a fost instituita începând de astazi în România. PERICOLUL infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) ramâne ridicat! RESPECTAȚI cu strictețe masurile sanitare de protecție! PURTAȚI MASCA, acoperind nasu și gura, în spațiile închise…

- SUA este țara cea mai afectata de pandemia de coronavirus. iar americanii considera ca președintele Donald Trump nu a gestionat cum trebuie situația. In Statele Unite ale Americii au fost confirmate 1,4 milioane de cazuri de coronavirus și 81.796 de decese, iar acest l-a determinat pe regizorul Eugene…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Europei, in care arata ca in criza generata de pandemia de COVID-19, ''o provocare fara precedent'', Romania a dovedit inca o data ca este un partener de incredere in Uniunea Europeana. "Sarbatorim…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit de la Vaslui despre situația din Romania, țara afectata de pandemia de coroanvirus. Oficialul a vorbit despre relaxarea masurilor impuse in Romania incepand cu 15 mai, a precizat ca inca nu am ajuns la varful pandemiei și a avut un mesaj clar. Potrivit lui…