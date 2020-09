Dana Rogoz la 35 de ani! Ce mesaje a publicat la aniversare

Stiri pe aceeasi tema

- Rudolf Schimdt, antreprenor Liviu Anisii(Dacu), comunitatea moto, 39 ani Balan Anisia, florist, 36 ani Ionuț Orchianu, inginer autovehicule rutiere, 42 ani Prof. Grigoruța Oniciuc, director Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț Budau Felician, cadru militar in rezerva The post Mesaje de la nemțeni:…

- SFANTA MARIA 2020. In fiecare an, la data de 8 septembrie, crestinii sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor drept Sfanta Maria Mica. Este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, care a inceput la 1 septembrie si totodata cea mai mare sarbatoare a toamnei. In aceasta zi credinciosii…

- Zi foarte speciala pentru Dana Rogoz! Actrița și-a botezat astazi fetița, iar evenimentul a fost unul total ieșit din tipare. Locația a fost una originala, iar invitații de seama din showbiz-ul romanesc s-au bucurat de o petrecere deosebita, in aer liber.

- Donatorii de plasma sunt puțini, iar nevoia este foarte mare. Mesaje emoționante vin de la doi astfel de donatori, care, dupa ce s-au vindecat de coronavirus, nu i-au uitat pe cei ce continua sa se lupte cu boala.

- Albumul „Paranoid” al trupei Black Sabbath va fi relansat sub forma unui set deluxe, pe 9 octombrie, pentru a marca a 50-a aniversare.Colectia va cuprinde albumul original, inregistrarile a doua concerte din 1970, imprimate pe vinil pentru prima data, si un mix cvadrifonic din 1974, potrivit…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan acuza ca aproape 1.800 de imobile din Bucuresti nu au apa calda, in timp ce primarul Gabriela Firea „isi construieste mesaje omagiale din litere si propriul nume“.

- Sute de drone au fost ridicate pe cerul orasului Seul intr-un flash-mob aerian. Sud-coreenii au reamintit astfel cat de importante sunt masurile de prevenire a infectarii. Coreea de Sud a anuntat 13.137 de cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit stiri.tvr.ro.Citește și: Un jurnalist american…