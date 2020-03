Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, tatic pentru a șasea oara? Partenera lui, cu care are o relație de doi ani, cantareața Grimes, a confrimat pe rețelele de socializare ca este insarcinata, informeaza click.ro. Cantareața canadiana Grimes (pe numele ei real Claire Elise Boucher), in varsta de 31 de ani, a confirmat ca este…

- Insarcinata in aproape 6 luni, Dana Rogoz a mers in emisiunea lui Catalin Maruța pentru a povesti despre vacanța pe care a petrecut-o in Sri Lanka, dar și despre sarcina sa. Vedeta, care mai are un baiatel, va naște o fetița.

- Dana Rogoz petrece Revelionul departe de Romania, tocmai in Sri Lanka, altaturi de familie. Vedeta traiește o bucurie de nedescris de cand a aflat ca este insarcinata pentru a doua oara și se bucura din plin de perioada sarcinii.

- Dana Rogoz este o impatimita a calatoriilor și adora sa organizeze escapade alaturi de familia ei. Vedeta vrea ca bebelușa ei nenascuta sa prinda gustul destinațiilor frumoase inca din burtica și deja și-a facut multe planuri pentru vacanțe.

- Dana Rogoz este insarcinata pentru a doua oara Chiar daca pentru mai toata lumea luna decembrie este o perioada extrem de frumoasa, Dana Rogoz traieste in prezent o bucurie greu de egalat. Semn ca a fost extrem de cuminte in 2019, Mos Craciun i-a adus, in avans, un cadou cu totul si cu totul special.…

- Dana Rogoz este in culmea fericirii! Vedeta este insarcinata in 4 luni și urmeaza sa aduca pe lume o fetița. Bucuria este cu atat mai mare cu cat aceasta a aflat intr-un mod extrem de emoționant faptul ca viața i se va schimba complet, dupa ce va da naștere pentru a doua oara.