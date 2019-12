Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz este o impatimita a calatoriilor și adora sa organizeze escapade alaturi de familia ei. Vedeta vrea ca bebelușa ei nenascuta sa prinda gustul destinațiilor frumoase inca din burtica și deja și-a facut multe planuri pentru vacanțe.

- Dana Rogoz este insarcinata pentru a doua oara Chiar daca pentru mai toata lumea luna decembrie este o perioada extrem de frumoasa, Dana Rogoz traieste in prezent o bucurie greu de egalat. Semn ca a fost extrem de cuminte in 2019, Mos Craciun i-a adus, in avans, un cadou cu totul si cu totul special.…

- Dana Rogoz este in culmea fericirii! Vedeta este insarcinata in 4 luni și urmeaza sa aduca pe lume o fetița. Bucuria este cu atat mai mare cu cat aceasta a aflat intr-un mod extrem de emoționant faptul ca viața i se va schimba complet, dupa ce va da naștere pentru a doua oara.

- Luni a fost o zi grea pentru Dana Rogoz! Cunoscuta actrița și-a amintit de ziua cuiva foarte drag din viața ei, dar pe care l-a pierdut in urma cu cațiva ani. Este vorba de tatal ei, car luni ar fi implinit varsta de 66 de ani.

- Dana Rogoz a avut parte de o zi plina de emoți in urma cu o zi. Nepoțelul artistei și-a sarbatorit ziua de naștere, motiv pentru care actrița s-a intalnit la petrecere cu toata familia.