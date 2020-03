Stiri pe aceeasi tema

- Francezii sunt chemati, astazi, la urne, in primul tur al alegerilor municipale, cu o miza eclipsata de pandemia de coronavirus. Sambata seara, cu cateva ore inainte de deschiderea birourilor de vot, premierul Edouard Philippe a anuntat ca restaurantele, cinematografele si magazinele neesentiale vor…

- Numarul persoanelor afectate de coronavirus continua sa creasca. Virusul ucigaș din China a fost luat in serios și de vedetele autohtone, multe dintre ele apeland deja la masuri de precauție, cum ar fi auto-izolarea la domiciliu. Iata care a fost mesajul lui Daniel Buzdugan catre fani, in plina pandemie…

- In timp ce coronavirusul se raspandește cu rapiditate in intreaga Romanie, Guvernul Ludovic Orban a pus in dezbatere publica un proiect de Ordin de ministru șocant.In plina pandemie de coronavirus, Guvernul PNL vrea sa dea unda verde la uciderea a 30.000 de exemplare din specia caprior, dintre…

- Luna plina din 10 martie a venit cu o energie aparte, avand legatura cu decizii si fapte petrecute in primavara lui 2017 in viata fiecaruia. Mesajul este acela de a termina cu grijile exagerate, cu fricile si cu perfectionismul dus la extrem. In paralel, luna plina ne indeamna sa nu mai tragem de timp,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie de coronavirus. „Am facut o evaluare, iar situatia generata de Covid-19 poate fi caracterizata drept pandemie”, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS. „Aceasta este prima pandemie cauzata de un coronavirus”, a adaugat el. Și…

- After-school-ul a primit o amenda de 2.500 de lei, insa nu este exclusa și o a doua sancțiune.„Am fost primul județ care a decis sa inchida unitațile de tip after school. La Comitetul Județean și la Comitetul Local pentru Situații de Urgența am decis sa suspendam aceste activitați. Este vorba despre…

- Papa Francisc, care și-a anulat toate aparițiile publice la Vatican, a sfatuit preoții sa mearga sa intalneasca oamenii infectați de coronavirus, in plina pandemie, in contextul in care Covid-19 a provocat peste 4.000 de decese la nivel mondial.