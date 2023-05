Stiri pe aceeasi tema

- „Firebrand”, unul din filmele intrate in cursa pentru Palme d'Or, a fost prezentat in premiera in cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2023. Evenimentul a fost precedat de o defilare extravaganta a vedetelor pe covorul roșu.

- O femei imbracata in culorile steagului ucrainean s-a stropit cu o substanța roșie in timp ce se afla pe covorul roșu, duminica, 21 mai, la festivalul de film de la Cannes. Aceasta a fost inlaturata de agenții de securitate, inainte de a spune ceva, relateaza libertatea.ro , cu referire la Daily Mail.

- Corespondența de la Cannes. Prezent in selecția Cannes-ului dupa aproape 4 decenii, Scorsese a adus cu el „Killers of the Flower Moon”, pelicula prezentata in premiera mondiala simbata seara. Robbie Williams, Isabelle Huppert, Kirsten Dunst, Salma Hayek și Naomi Campbell s-au numarat printre cei 2500…

- Faimosul oraș situat pe Riviera Franceza a devenit centrul atenției pentru cinefilii din intreaga lume in timpul celei de-a 76-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes. In 2023, covorul roșu de la Cannes a fost incununat cu rafinament și eleganța in egala masura, atragand privirile și starnind emoțiile…

- Festivalul de la Cannes a inceput, marți seara, cu premiera filmului "Jeanne du Barry", care il are pe actorul Johnny Depp in rolul principal. Starul de la Hollywood a fost primit cu ovații pe covorul roșu, in ciuda scandalurilor in care a fost implicat in ultimii ani și a distanței pe care marile studiouri…

- Delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux, a afirmat luni ca este dispus sa permita prezenta activistilor de mediu pe covorul rosu al festivalului, care se va desfasura anul acesta pe fundalul unor serii de proteste pe ambele maluri ale Atlanticului,

Met Gala 2023: Vedetele l-au sarbatorit pe Karl Lagerfeld. Cum a aratat covorul roșu

- Vedetele au defilat in cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu la cea de-a 29-a ediție a premiilor Screen Actors Guild, care a avut loc duminica, 26 februarie, la Fairmont Century Plaza din Los Angeles. SAG Awards celebreaza cele mai bune filme și emisiuni ale anului, voturile fiind acordate chiar…