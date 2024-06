Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii halucinante in cazul femeii care a fost gasita fara suflare intr-un rau secat! Veta și-a gasit sfarșitul la varsta de 67 de ani. Familia susține ca a fost ucisa. Ce au marturisit apropiații, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Situație aproape dramatica intre o tanara și fosta soacra! Violeta susține ca cea care i-a fost soacra vrea s-o dea afara din casa dupa ce s-a desparțit de baiatul ei. Tanara spune ca cel care i-a fost partener de viața pierde toți bani la jocuri de noroc.

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații dupa ce Rodica Badalau, fosta ei soacra, a dat-o din nou in judecata. Cantareața se apara și spune ca nu a greșit cu nimic, spune ca familia fostului ei soț ii vrea doar raul. Chiar daca a incheiat mariajul cu Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu inca e strans…

- Sambata in jurul orei 16:00, Sectia 2 Politie Rurala Ipotesti a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie de 48 ani, din comuna Fantanele ca fostul soț face scandal și distruge bunuri. In urma cercetarilor s-a stabilit faptul ca apelanta locuiește in Fantanele, impreuna cu fosta sa soacra in varsta…

- Partidul AUR considera ca Gabriela Firea trebuie sa renunțe la candidatura pentru un post de europarlamentar daca dorește sa candideze la Primaria Capitalei. Acest punct de vedere este transmis de Mihai Enache, președintele filialei AUR București. Enache este și el candidat la Primaria Capitalei, din…

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au desparțit cu mare scandal in 2022, cand erau la un pas sa se casatoreasca. De atunci au aparut mai multe probleme intre ei, iar acum s-au intalnit la tribunal, pentru o noua infațișsare a procesului. Vedetei nu i-a fost prelungit ordinul de restricție, iar din dosar…

- Forțele ucrainene vor trebui sa cedeze mai multe teritorii Rusiei daca ajutorul militar american nu va sosi in curand, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, intr-un apel catre Congres pentru a aproba un pachet de ajutor de mai multe miliarde de dolari.Zelenski a avertizat ca lipsa ajutorului…