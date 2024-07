Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu s-au incheiat consultarile de la Palatul Victoria, urmand ca și marți premierul Ciolacu sa aiba discuții cu reprezentanții a doua formațiuni politice, pare sa se contureze tot mai mult varianta ca alegerile prezidențiale sa se desfașoare in noiembrie-decembrie. Vicepreședintele PSD, Mihai…

- David Popovici (19 ani) a caștigat medalia de aur in proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene (Belgrad). A incheiat cursa cu un timp extraordinar, 46,88 secunde. David Popovici s-a simțit bine in bazinul de la Belgrad. A devenit campion european in proba de 100 de meri liber. Timpul a…

- Alex Dobrescu a primit un nou ordin de protecție și impotriva fostei sale soții, cu care are un copil. Deși a primit aceeași masura și impotriva Cristinei Cioran, fostul iubit al vedetei nu se lasa afectat de nimic din ce se intampla. Mai mult, a facut declarații tranșante cu privire la interesele pe…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, duminica seara, la un post TV, despre varianta ca Romania sa dea un sistem Patriot Ucrainei. Fostul șef al statului, actualmente europarlamentar, nu a ratat ocazia sa-l critice pe Klaus Iohannis, pentru o declarație pe care acesta a facut-o pe subiectul indelung…

- Fundașul stanga Risto Radunovic (32 de ani) spune ca și-ar dori sa continue la FCSB și in sezonul viitor. Deși inițial anunțase sa vrea ca la finalul sezonului sa plece, mai ales ca intra in ultimele 6 luni de contract, aparatorul muntenegrean a spus dupa ce FCSB a primit titlul de campioana ca iși…

- Dana Roba, make-up artist de succes, aflata in plin proces cu soțul batauș, vrea sa o ia cu toate de la zero, dar departe de țara. Ne-a dezvaluit, exclusiv pentru Playtech Știri, ce plan grandios are, cum spera sa se imbogațeasca din meseria ei. Cați bani cere Dana Roba pentru un machiaj de mireasa?…

- Oana Roman iși dorește sa se faca dreptate in cazul accidentului din 2 Mai. Vedeta il cunoaște pe tatal uneia dintre victime și marturisește ca durerea pierderii unui copil este cumplita, astfel ca inculpatul ar trebui sa plateasca pentru fapta comisa.

- Prințul William iși reia indatoririle regale, incepand de joi, 18 aprilie 2024. Moștenitorul tronului britanic va reveni la angajamentele sale, dupa cateva saptamani in care și-a indreptat toata atenția catre partenera lui de viața, Kate Middleton, și copiii lor. Prințul William iși reia indatoririle…