- Dana Roba a facut primele declarații, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre barbatul alaturi de care a fost surprinsa intr-un centru comercial. Cei doi se țineau de mana, detaliu ce i-a determinat pe fanii sai sa creada ca aceasta și-a refacut viața romantica. ”Fiecare om are dreptul…”. Dana…

- Ce mesaj emoționant a postat Madonna pe o rețea de socializare, dupa ce a ieșit de la Terapie Intensiva. Vedeta a trecut prin momente grele, iar acum este recunoscatoare tuturor celor ce au fost și sunt alaturi de ea.

- Like Creața a facut primele declarații dupa cununia civila. Vedeta a dezvaluit cand va avea loc nunta cu partenerul ei de viața, dar și cum li s-a schimbat viața de cand au devenit parinți. Cei doi se bucura de o familie implinita impreuna.

- Cu mainile bandajate și cu dureri greu de suportat, fara par in cap și cu cicatrici pe fața, Dana Roba a marturisit ca se simte neputincioasa. Vedeta a spus ca incearca cu toate puterile sa le arate copiilor sai ca este puternica, insa deseori se ascunde ca sa poata sa planga.Totodata, medicii i-au…

- La aproape o luna de cand și-a mutilat soția, pe Dana Roba, Daniel Balaciu a facut primele declarații despre incidentul care a șocat intreaga lume mondena! Din spatele gratiilor, tatal copiilor make up artistului face o mutare șoc. Barbatul susține ca prima care a lovit a fost Dana Roba și ca atunci…

- Claudia Patrașcanu a facut publica prima imagine alaturi de noul barbat din viața ei. Cantareața traiește din nou o frumoasa poveste de iubire, dar de aceasta data prefera sa fie mult mai discreta cu viața sa. Vedeta a dat de ințeles ca a fost ceruta de soție, iar noi am obținut in exclusivitate și…

- „Niciun medic nu mi-a garantat viața, la cat de groaznica a fost bataia. Ma mir și eu. Nu am putut sa ma uit la pozele cu mine pana azi noapte, a fost prima data cand m-am uitat și am ramas șocata, nu imi vine sa cred ca sunt eu și consider ca Dumnezeu mi-a dat o a doua șansa la viața.Toți medicii au…

