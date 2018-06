Desparțirea Biancai Dragușanu de Victor Slav a devenit cel mai controversat subiect al momentului, la pachet cu ”noul iubit al Biancai”. Toata lumea iși da cu parerea, iar acum a venit randul Danei Roba, fosta iubita a lui Nicolae Guța, care a transmis un mesaj dur. (Promotiile zilei la monitoare) Așa cum era de așteptat, mesajul […] The post Dana Roba, mesaj catre despre Victor Slav: ”Sa nu il mai plangem. Anda Adam a fost trofeul vieții lui” appeared first on Cancan.ro .