Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Bianca Dragușanu ziua de ieri a venit cu o mulțime de probleme la pachet. Dupa ce a transmis pe internet un mesaj la adresa Paradei Militare Naționale, repetiții ce i-au dat mari batai de cap in trafic blondinei noastre, aceasta a transmis un alt mesaj acid la adresa unei femei. Iata ce a scris…

- Viktor Orban (60 de ani), premierul Ungariei, a fost pe stadion la meciul Israel - Elveția 1-1, jucat pe Poncho Arena din Felcsut, orașul natal al politicianului. Orban nu a ratat șansa sa iși faca apariția pe stadionul din orașul natal, care va gazdui și meciul Israelului cu Romania (sambata, ora 21:45),…

- Elvețianul Ivan Martic (33 de ani), ex-CS Universitatea Craiova, ex-U Cluj, a oferit și el un pont naționalei Romaniei in perspectiva duelului ce va inchide grupa I pentru Euro 2024. De asemenea, fundașul lateral ureaza „Șepcilor roșii” sa caștige Cupa Romaniei la anul, dupa eșecul usturator din finala…

- Rikito Watanabe, fostul concurent de la Chefi la cuțite, sezonul 9 a postat o imagine in care apare alaturi de mama sa și a transmis un mesaj emoționant. Aceasta s-a stins din viața dupa o lupta cu boala, iar tanarul a fost nevoit sa se intoarca in Japonia.

- Cu doar cateva minute in urma Oana Zavoranu a avut o prima reacție pe pagina personala de Instagram, la scurt timp dupa ce a confirmat divorțul de Alex Ashraf. Ce mesaj le-a transmis bruneta fanilor de pe rețelele de socializare.

- Julio Iglesias s-a nascut pe 23 septembrie 1943 la Madrid, el jucand ca portar la legendara Real Madrid, potrivit rfi.ro. Cariera sportiva Julio Iglesias sportiva a fost intrerupta brusc, dupa un accident rutier. In timp ce era internat, medicii i-au spus ca nu va mai merge niciodata. Julio Iglesias…

- Este zi de sarbatoare in showbiz-ul romanesc și asta pentru ca Laurențiu Reghecampf iși sarbatorește ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile speciale, Anamaria Prodan i-a transmis un mesaj surprinzator fostului ei soș. Iata ce i-a urat impresara fostului ei partener de viața!

- Președintele Romaniei, dar și președintele Senatului au avut de transmis un mesaj femeilor liberale in cadrul Școlii de Vara a Organizației Femeilor Liberale. Iohannis doar virtual, Ciuca in carne și oase. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 8 septembrie 2023, un mesaj in in cadrul…