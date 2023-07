Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba a facut marturisiri șocante in exclusivitate pentru Acces Direct, iar make-up artistul a povestit chinul prin care a trecut. Dana Roba a mers sa iși ia fetițele de la socrii, insa a avut parte de o reacție neașteptata din partea lor. Iata ce i-a transmis soacra atunci cand a mers sa le ia…

- Noi mesaje inselatoare care urmaresc golirea conturilor bancare amenința utilizatorii aplicației Whatsapp. Folosește aceste sfaturi pentru a evita inșelatoriile și afla cum trebuie sa procedezi daca primești e-mailuri, apeluri telefonice sau alte mesaje suspecte. ”Mesajul bomba” care iți va goli conturile…

- Papa Francisc se simte bine dupa a doua noapte petrecuta in spitalul Gemelli din Roma. Suveranul Pontif a fost operat miercuri și medicii spun ca se va recupera complet. Va mai trece insa cel puțin o saptamana pana cand Papa iși va relua activitațile.

- Un eveniment din cadrul unui proiect cu finanțare europeana a premiat 45 de copii beneficiari. Aceștia au fost premiați in funcție de participarea și implicarea in activitațile proiectului. Premiile au fost acordate prin intermediul PROTECT(ie), un proiect cu finanțare europeana cu scopul de prevenire…

- Simona Halep a primit multe mesaje de susținere, dupa noile acuzații de dopaj aduse. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la US Open 2022. Jucatoarea noastra a fost informata despre testul pozitiv…

- O femeie diagnosticata cu cancer in stadiu terminal susține ca a fost ignorata in mod repetat de medici, dupa ce aceștia i-au spus ca are de fapt o infecție virala și ca se simte rau din cauza „stresului” la care a fost supusa.

- Zeci de butelii de oxigen si acetilena au fost extrase sambata de pompierii militari din Alba, din cauza pericolului de explozie, din proximitatea unui incendiu care se manifesta la un depozit de fier vechi.

- Alexandru Pușcașu este un tata care crește singur noua copii, cu varste cuprinse intre 2 ani și jumatate și 12 ani. Acum doi ani, cand era la munca in satul Sanatauca din raionul Florești, mama i-a parasit. La acea vreme, cel mai mic copil avea doar șase luni.