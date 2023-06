Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Danei Roba a infiorat o lume intreaga! Make-up artista a fost lovita in cap cu un ciocan de catre soțul ei, ranile fiind atat de grave incat aceasta a ajuns la spital in stare de inconștiența. Dezvaluiri cutremuratoare facute de sora victimei. Care este starea acesteia, in prezent. Detalii infioratoare…

- Noi informații cu privire la starea de sanatate a Danei Roba. In varsta de 31 de ani, make-up artistul vedetelor se lupta in prezent sa traiasca, fiind internata in spital, acolo unde a ajuns de urgența, dupa ce a fost mutilata cu un ciocan de propriul soț. Primele cuvinte rostite dupa ce s-a trezit…

- Dana Roba a fost batuta de soțul ei, dupa care a ajuns de urgența la spital și a suferit o intervenție chirurgicala pe creier de mai bine de noua ore. Vedeta are nevoie de mai mult timp pentru a se recupera, iar sora ei, Lidia Roba, transmite mesaje cu privire la starea ei de sanatate. De aceasta data,…

- Scenele șocante au avut loc intr-un apartament din Timișoara acolo unde tanara, soțul ei și cele doua fiice locuiesc impreuna. Barbatul a lovit-o pe aceasta cu ciocanul, iar femeia a ajuns in stare grava la spital. Vecinii sunt șocați de cele intamplate, mai ales ca, spun ei, barbatul nu parea violent.…

- Dana Roba se afla in stare critica la spital, dupa ce barbatul care ii este soț a atacat-o in somn și i-a provocat rani grave cu un obiect folosit in construcții. Femeia a fost operata timp de noua ore și se afla in continuare la Terapie Intensiva, medicii sunt rezervați cu privirea la starea sa de…

- In urma cu doar cateva zile, Ella Tina a marturisit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca tatal ei se confrunta cu grave probleme de sanatate și trebuie operat de urgența in Turcia. Acum, exclusiv pentru Antena Stars, bruneta a oferit noi detalii despre starea de sanatate a tatalui ei. Mai mult decat…

- Maria Andria a trecut prin cele mai ingrozitoare momente din viața ei, dupa ce a aflat ca este suspecta de cancer. Vedeta a fost de urgența la medic, iar acum a venit cu noi detalii despre starea ei de sanatate și cum se simte in aceste momente.

- Oana Roman a trecut prin momente dificile, dupa ce a fost infectata cu Covid-19. Vedeta a petrecut Paștele singura, insa fostul ei partener, Marius Elisei, a fost tot timpul langa ea, dar și langa fiica lor, Isabela. Oana Roman a marturisit care este starea ei de sanatate și cum se simte in aceste momente.