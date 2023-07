Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 30 de ani din Coreea de Sud este acuzata ca si-a ucis doi dintre copii a doua zi dupa ce i-a nascut, apoi le-a pastrat trupurile in congelator timp de mai multi ani. Politia a cerut mandat de arestare, relateaza CNN. Un oficial de la Politia Provinciala Gyeonggi Nambu a declarat…

- Dana Roba trece prin momente foarte grele in aceasta perioada. Soțul acesteia a gresat-o fizic cu ciocanul și a avut nevoie de ajutor medical de urgența, dupa ce a ajuns in stare grava la spital.

- Dana Roba, cunoscuta in urma relației pe care a avut-o cu celebrul manelist Nicolae Guța, se afla in continuare in stare grava la spital. Tanara, si va avertizam ca urmeaza detalii cu un puternic impact emotional, a fost lovita cu un ciocan in cap chiar de soțul ei, iar medicii au operat-o de urgența…

- Dupa ce am publicat inregistrarea audio incendiara care a fost facuta in birourile de la ZOO de polițistul local Blebea Horia, dar și imaginea foto in care apare un porc vietnamez mort intr-un țarc in condiții greu de imaginat, la data de 30 mai 2023, directoarea Blebea Valentina Georgiana nu a mai…

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege pentru completarea Codului muncii, prin care salariatii care au in ingrijire copii in varsta de pana la 8 ani pot beneficia de un program flexibil de lucru. Astfel, acestia vor avea posibilitatea ca patru zile pe luna sa presteze…

- La Boston, o echipa de chirurgi a realizat cu succes o intervenție chirurgicala de excepție, in cazul unui copil care se afla inca in pantecele mamei. Intervenția a fost necesara pentru tratarea unei malformații vasculare cerebrale care afecta fatul, un anevrism al venei lui Galen. Rezultatele operației…

- In perioada minivacanței de 1 mai, cea mai „activa” frontiera a fost cu Romania – 94 075 treceri persoane, din totalul de 153 089 traversari, iar cel mai solicitat punct de trecere a frontierei a fost Leușeni-Albița, inregistrand 36 607 traversari. In ultimii cinci ani, in PTF Leușeni-Albița numarul…

- O fata in varsta de 12 ani, ingrijita intr-o casuța de tip familial din Slatina, a cazut de la etajul IV, in prima zi de Paști. Parinții spun ca fata ar fi vrut sa vina acasa, dar reprezentanții DGASPC Olt au alta varianta.