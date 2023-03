Stiri pe aceeasi tema

- Adda facut un anunț ingrijorator pe rețelele de socializare, asta dupa ce artista le-a impartașit fanilor sa aiba grija in aceasta perioada deoarece s-a trezit cu o capușa in pat. Adda a facut primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre momentele de panica prin care a trecut.

- Gabi Jugaru a fost luat cu salvarea dintr-o benzinarie și transportat de urgența la spital. Comediantul a trait clipe de groaza și a vorbit, in urma cu puțin timp, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre acest eveniment neplacut.

- Florin Dumitrescu s-a lasat așteptat de ieșeni la eveniment, pentru ca i s-a facut rau. Indragitul bucatar a ajuns in Unitatea de Primiri Urgențe din Iași chiar cu 10 minute inainte de prezentarea evenimentului! Chef Florin Dumitrescu a devenit cunoscut publicului larg in urma aparițiilor la show-urile…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a marturisit ca a ajuns de urgența la un spital din Brașov! Din ce motiv a avut nevoie vedeta de ingrijirile medicilor, dar și cum se simte in prezent. Ce interdicție a primit soția lui Dinu Maxer din partea specialiștilor.

- Soția fotbalistului de la CFR Cluj, Cristi Manea, și-a incheiat aniversarea la spital, dupa ce fetița ei cea mica a avut nevoie de ingrijiri medicale de urgența. Iata ce a spus influncerița despre intreaga situație și cum stau lucrurile acum.Fiica cea mica a Irinei Deaconescu este din nou bolnava, iar…

- Bia Khalifa a ajuns pe masa de operație, in prag de sarbatori. Blondina a fost nevoita sa faca de uregența o intervenție, asta dupa ce in luna noiembrie a suferit o fractura la nivelul nasului. Cum se simte acum Bia Khalifa, dupa ce medicii din Turcia au operat-o.

- Haziran este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește cu fanii ei din mediul online atat momentele frumoase din viața ei, cat și cele mai puțin frumoase. De aceasta data, soția lui Luis Gabriel a anunțat in mediul online ca a ajuns, de urgența,…