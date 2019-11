Dana Razboiu nu considera divortul un esec, ci din contra, este o realizare, scrie viva.ro. "Eu nu-l privesc ca pe un eșec. Pentru mine, e o mare realizare faptul ca am putut sa spun „stop!. Cred ca cinci ani de zile am tot incercat, și pentru mine e un mare succes. Deci atat de fericita cum sunt acum, pe plan perso­nal vorbind, n-am mai fost de cand am plecat de acasa din liceu. Sunt atat de libera și in sfarșit fericita", a declarat Dana Razboiu.

Dana Razboiu are doua casnicii esuate. "Nu știu daca am vorbit despre asta pe Instagram, dar am spus ca raman cu copiii mei, ca eu cu…