Dana Razboiu este o vedeta intragita de romani, insa atunci cand vine vorba despre rolul de șofer, mai are de invațat! Fosta prezentatoare inca continua sa invețe regulile de circulație din București, iar atunci cand trebuie sa iși parcheze mașina in oraș, are nevoie de instrucțiuni. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in mijlocul acțiunii!