- Ce mai conteaza daca e pandemie sau nu? Pentru soția lui Viorel Moldovan nu mai conteaza nimic atunci cand vine vorba de cei dragi! Și cand ne referim la cei dragi, automat vorbim și despre... caini! Cum a fost surprinsa și ce a facut imediat dupa soția celebrului antrenor? Imagini de senzație surprinse…

- Chef Foa nu este unul dintre cele mai vizibile personaje din lumea mondena de la noi, preferand sa iși indrepte energia și atenția spre fiul lui, dar și spre animalul familiei, care parca ar vrea, dar parca nu ar vrea sa se joace cu el.

- Bianca Dragușanu l-a uitat deja pe Alex Bodi! Blondina impreuna cu o buna prietena au ieșit la ceea ce pare a fi un „double date”. Cele doua s-au rasfațat la un restaurant de fițe din Capitala, in compania unor barbați misterioși.

- Andreea Raicu nici nu pare ca are deja 43 de ani, pentru ca la cum arata, fosta prezentatoare de televiziune le da clasa puștoaicelor de 20 de ani. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini cu frumoasa vedeta in timp ce se plimba prin Capitala și facea ce știa ea mai bine: se rasfața.

- Dana Razboiu declara ”razboi” total pandemiei! Fosta prezentatoare TV, speriata pana peste masura de noile restricții impuse de catre autoritați, a luat o decizie radicala! Cum a fost surprinsa, dar mai ales, in compania cui? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare…

- Razvan Lucescu este un barbat implinit, care, la 51 de ani, arata mai bine decat muli tineri de doar 20. Pesemne ca sportul il ajuta foarte mult, dar oare cine are atat de mare grja de fostul jucator atunci cand nu se afla pe teren sau in tribune?

- Anda Adam a ieșit la distracție, dar a uitat regulile de circulație! Daca in urma cu ceva timp ea glumea ca a fost prinsa de poliție in trafic, iata ca acum ar fi putut fi pe bune! Vedeta a fost surprinsa de paparazzi in timp ce se relaxa la un restaurant, alaturi de doi prieteni. A uitat complet de…

- Adrian Ropotan traiește pe lux și opulența, iar asta nu o spunem noi, ci o arata chiar el. Fotbalistul a ieșit in oraș cu noul bolid de lux de care nimeni nu trebuie sa se atinga! Iata cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro alaturi de soția lui!