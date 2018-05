Dana Razboiu a facut marturisiri despre copilaria sa, cand iși lua palme și lovituri din partea parinților. Vedeta a precizat ca a trait intr-o familie restrictiva, care i-a interzis numeroase lucruri. In plus, mama și tatal ei nu i-au spus niciodata ca o iubesc. (Super oferte la accesorii gaming) „Nu mi se faceau toate poftele, […] The post Dana Razboiu, abuzata in copilarie de parinți. “Imi luam palme și lovituri! Nu imi aduc aminte sa…” appeared first on Cancan.ro .