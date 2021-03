Dana Războiu a vorbit despre relația abuzivă în care s-a aflat mai mulți ani Fosta prezentatoare TV Dana Razboiu a vorbit despre relația abuziva in care s-a aflat mai mulți ani și despre ce inseamna frica de a te considera o victima a violenței domestice. Dana Razboi a marturisit, in cadrul emisiunii Deșteptarea Romaniei de la Europa FM, ca este foarte greu sa pleci dintr-o relație abuziva și ca i-a luat mai mulți ani pana a putut sa mearga mai departe. „In intampinarea mea a venit internetul, m-am salvat citind articole scrise de psihologi, așa mi-am facut curaj. Mi-a luat ani de zile, vreo 5-7, spun 5 pentru ca daca spun 7 nu ma crede nimeni, atat de mult mi-a luat ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

