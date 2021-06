Stiri pe aceeasi tema

- Așa arata Andreea Esca cand a debutat in televiziune. Deși nu ne-am putea-o imagina altfel decat o știm in prezent, asta este imaginea pe care o avea prima vedeta a Pro TV-ului. Știrista, astazi in varsta de 48 ani, s-a dedicat in totalitate meseriei sale. In urma cu 29 de ani, cand s-a angajat, imaginea…

- Alex Velea nu se oprește și continua sa iși faca fel și fel de schimbari de look. Cantarețul este cunoscut pentru abordarile sale neobișnuite in materie de coafuri, așa ca de aceasta data a ales o culoare ce i-a surprins pe toți admiratorii sai. El nu a stat pe ganduri și a decis sa se […] The post…

- Ruby face ce face și iar ajunge in prim-plan! Frumoasa cantareața și-a luat toți admiratorii prin surprindere printr-o schimbare de look spectaculoasa. Roșcata și cu parul scurt, intr-o tunsoare bob, celebra artista a facut furori in mediul online, fanii ei abia reușind sa o recunoasca. Iata care a…

- Irina Mohora a anunțat in ziua de Paște, ca va deveni mama pentru a doua oara. De data asta, vedeta de la TVR va avea o fetița. Fosta actrița din „Secretul Mariei” și soțul ei mai au un baiețel, pe Zian. Aceasta a dat noi detalii despre cum a evoluat sarcina.„A fost total diferita fața de sarcina cu…

- Cornelia Rednic a povestit la Antena Stars ca a trecut printr-o adevarata drama in urma cu cațiva ani, dupa ce slabise nu mai puțin de 33 de kilograme prin infometare. Celebra interpreta de muzica populara a spus ca nu recomanda nimanui sa faca asta, din cauza ca a avut și efecte negative, mai exact,…

- Una dintre cele mai populare artiste din Romania a facut dezvaluiri rușinoase despre Dorian Popa. Fosta concurenta de la Survivor Romania a declarat ca ea și iubitul Claudiei Iosif au fost impreuna, in anii de liceu. Solista susține ca actorul din Sacrificiul i-a fost infidel cu o fata de bani gata.…