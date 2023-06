Stiri pe aceeasi tema

- Invitata din aceasta sapatamana a podcast-ului „Fain și Simplu” realizat de Mihai Morar este Dana Nalbaru, soția actorului Dragoș Bucur de la „Visuri la cheie”, noteaza click.ro. Fosta solista a trupei Hi-Q a povestit cum a ajuns sa se pocaiasca. In ultimii ani, artista a renunțat la spațiul public,…

- Are doar șase ani și uimește o lume intreaga cu ingeniozitatea și inteligența sa! Fiul Danei Nalbaru nu se aseamana deloc cu alți copii de varsta sa, ci ai putea spune ca se comporta și gandește ca un adolescent in toata firea.Kadri este extrem de inteligent pentru un micuț de doar șase ani! El invața…

- La doar 7 ani și jumatate și mezinul Danei Nalbaru și al lui Dragoș Bucur face pregatire pentru bacalaureat și facultate. Kedri Bucur nu a fost nici o zi din viața sa la școala și este considerat un copil superdotat, care a citit zeci de carți pana la varsta sa. De altfel, toți cei trei copii ai fostei…

- "La 33 de ani m-am botezat in Hristos, vorbesc despre asta pentru prima data. Sunt pocaita și imi doresc sa ma pocaiesc și mai mult, astfel ca in fiecare zi a vieții mele sa il fac pe Iisus mandru de mine și sa tind spre Dumnezeu in fiecare zi a vieții mele. AM INVAȚTAT CA POȚI SA TRAIEȘTI IN LUME,…

- Dana Nalbaru s-a retras total din viața publica și a ales sa se pocaiasca. Soția lui Dragoș Bucur a acceptat invitația lui Mihai Morar de a veni la podcastul lui „Fain&Simplu”. De aproape opt ani, Dana Nalbaru s-a retras treptat din viața publica. A mai aparut in mediul online atunci cand a avut ceva…

- Dragoș Bucur este o persoana ocupata și acest lucru se poate vedea in imaginile surprinse de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro. Deși este la brutaria pe care o deține alaturi de soția sa, Dana Nalbaru, el este intr-o ședința importanta pe care nu o poate amana.

- La sfarșitul anilor 90 și inceputul anilor 2000, era una dintre cele mai iubite cantarețe din showbiz-ul de la noi din țara. Piesele lansate impreuna cu cei doi colegi din trupa Hi-Q deveneau, peste noapte, hituri, era o prezența constanta in spațiul public. A ales insa sa se retraga din lumina reflectoarelor,…